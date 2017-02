Hyundai i30, il Dna è tutto europeo

Il Dna della nuova Hyundai i30 è tutto europeo. Design, sviluppo, produzione, tutto avviene nel Vecchio Continente, e per soddisfare una clientela esigente, la Casa coreana ha compiuto laboriose indagini di mercato per ascoltare i consigli degli automobilisti europei e sfornare un prodotto in sintonia con le loro esigenze. Oggi Hyundai i30 si presenta con un design più sobrio ed elegante, e contenuti in linea con quanto offre oggi il mercato. Basti dare uno sguardo alle tecnologie, che puntano su abitacoli sempre più connessi e così la media coreana integra i sistemi Apple Car Play e Android Auto, oltre a offrire sistemi wireless di ricarica per ottimizzare il funzionamento degli smartphone a bordo.