Hyundai Tucson, in arrivo la Sound Edition

Due modelli di grande successo in casa Hyundai si danno la mano per proporsi al pubblico italiano in una veste ancora più ricca di contenuti e dotazioni tecniche. Sono Tucson , disponibile ora nella versione top di gamma Sound Edition, e la compatta i20 , per la quale arrivano i nuovi allestimenti Blackline e Style .

Ma partiamo dal nuovo Hyundai Tucson , il Suv medio del brand che in un anno e mezzo di presenza sul mercato italiano ha già conquistato 36 mila clienti, perlopiù orientati verso le versioni di gamma medio-alta. Ed è proprio per questa ragione che Hyundai ha deciso di lanciare la versione Sound Edition, con impianto audio Kenwood a 9 canali, amplificatore e subwoofer attivo , per migliorare l’esperienza di ascolto a bordo. La nuova versione si pone al di sopra della XPossible ed è disponibile su tutte le motorizzazioni benzina e diesel di Tucson.

Passiamo a Hyundai i20 e al nuovo livello Blackline. Lʼevidente look sportivo si accompagna a dotazioni di alto livello, come il Bluetooth con riconoscimento vocale, i fendinebbia anteriori e i cerchi in lega bruniti da 15 pollici. Una versione che a listino parte da 11.000 euro per il motore 1.2 benzina 75 CV, con un vantaggio per il cliente pari a 3.900 euro. Lʼallestimento top di gamma Style introduce per la prima volta nella gamma di i20 il navigatore con touchscreen da 7 pollici e 7 anni di servizi gratuiti Live Services (traffico, meteo, autovelox e punti di interesse). Di serie pure il climatizzatore automatico, lʼavviso di superamento involontario della corsia, luci posteriori a LED e retrocamera posteriore. Hyundai i20 Style con motore 1.0 T-GDI costa 15.600 euro, anche qui con un vantaggio per il cliente pari a 3.900 euro. Da segnalare infine come lʼentry level della gamma i20 parte da 9.950 euro.