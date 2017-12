29 novembre 2017 09:40 Hyundai i30 N, lʼabito racing sotto il cofano Potenza fino a 275 CV per la compatta 5 porte

Dinamica come non lʼavete vista mai. È la compatta Hyundai di segmento C, la i30 a 5 porte, che si presenta sul mercato italiano nella versione “N”, la nuova firma sportiva della Casa coreana. È la prima Hyundai N, ma la gamma sportiva è destinata ad ampliarsi, come anche la gamma della i30, visto che a gennaio 2018 è previsto lʼarrivo della carrozzeria fastback due volumi e mezzo.

La nuova Hyundai i30 N ha un assetto più basso rispetto al modello ordinario ed è stata sviluppata partendo dalla i30 N TCR, la versione racing guidata questʼanno da Gabriele Tarquini, che ha anche firmato la pole position e il primo successo all’esordio nel TCR International Series. Due le versioni a listino: la i30 N da 250 CV e la i30 N Performance da 275 CV, spinte da un motore 2.0 turbo benzina con cambio manuale a 6 rapporti e trazione anteriore, più 5 modalità di marcia inseribili dal guidatore. Entrambe toccano i 250 orari di velocità massima, con la versione Performance che accelera da 0 a 100 in soli 6,1 secondi. Perfetta la tenuta di strada, merito del Differenziale Elettronico a Slittamento Limitato che riduce il sottosterzo in curva.

La i30 N vanta di serie i più importanti dispositivi elettronici di assistenza alla guida. Sotto la sigla “Hyundai SmartSense” sono inclusi sistemi come la frenata dʼemergenza automatica, il sistema di mantenimento della corsia di marcia, il controllo elettronico delle sospensioni, il Cruise Control. Ma anche funzioni prettamente racing come il Launch Control con Lap Timer. Allʼinterno la vettura è dotata di schermo touch da 8 pollici con navigatore integrato, retrocamera di parcheggio e connettività coi sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto, con 7 anni di Servizi Live e la base di ricarica wireless per gli smartphone.