Hyundai i30 Fastback, eleganza e dinamicità

Il suo design ha già ottenuto i primi riconoscimenti internazionali (iF Design Awards 2018). Perché sullo stile Hyundai sta orientando tutto il suo modus operandi, soprattutto in mercati come quello europeo in cui il design conta ancora molto nelle scelte dei consumatori. E così ecco la i30 Fastback, una novità assoluta nel segmento C, con la sua elegante e dinamica carrozzeria due volumi e mezzo, in stile coupé 5 porte.