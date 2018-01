Hyundai i30 Fastback, arrivano nuove idee

Da un primo sguardo alla i30 Fastback si capisce subito che idea di sfida abbiano in mente in casa Hyundai. Il target sportivo e anche quello a caccia di esclusività, perché con la sua linea del tetto in stile coupé, tetto ribassato di 5 mm rispetto alla 5 porte, la Fastback si caratterizza come una berlina/coupé, con 4 portiere e un grande versatile portellone posteriore, chiuso da un alettone elegante e al tempo stesso dinamico. Distintiva è pure la “Cascading Grille”, la firma del brand, che incastona le luci diurne e i fari anteriori Full LED. La nuova i30 Fastback è lunga 4.455 mm, vale a dire 115 mm in più della i30 5 porte.