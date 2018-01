Ford Mustang Bullitt, la sportiva è un film

Il mito della Ford Mustang rinasce e rivive nei mille rivoli delle “special” americane. Del passato come del presente. Lo dimostra lʼultima edizione speciale Mustang Bullitt svelata al Salone di Detroit , che chiude oggi i battenti. Unʼauto da film, perché rende omaggio alla prima Mustang Bullitt del 1968, che deve il nome a “Bullitt”, celebre pellicola della Warner Bros. con Steve McQueen protagonista .

Al Naias di Detroit 2018 è stata Molly, nipote del grande attore, a tenere a battesimo la vettura. Al suo fianco anche lʼoriginale Mustang GT del 1968 che era stata nelle mani di Steve McQueen durante le riprese del film, premiatissimo allʼepoca. La nuova Mustang Bullitt è una serie speciale e limitata per i 50 anni di quella prima versione , che celebra sì il sodalizio cinematografico con la major statunitense e il grande attore, ma anche lʼicona sportiva indistruttibile di Ford.

La nuova Ford Mustang Bullitt monta un motore V8 di cilindrata 5.0, capace di sviluppare 475 CV, che le permette di superare le 163 miglia oraria (260 km/h) di velocità, 8 miglia in più della Mustang GT. Il cambio è manuale e la leva cita nel design lo stesso pomello del modello del 1968. Belli i dettagli della nuova serie speciale: colore di carrozzeria Verde Highland (lʼalternativa è il Nero), i cerchi in alluminio da 19 pollici e tante finiture cromate. Le pinze freno color rosso sono firmate Brembo. Allʼinterno un eccezionale display LCD da 12 pollici e sedili Recaro in pelle nera con accenti verde scuro che ripropongono la carrozzeria esterna.