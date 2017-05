29 aprile 2017 08:00 Fiat 124 Spider, viaggio in Costa Brava Alla ricerca delle tradizioni sportive del passato

Le prime Fiat 124 Spider sono in consegna in questi giorni. La spider italiana per eccellenza ‒ il nuovo modello che trae vigore dalla prima 124 Spider di mezzo secolo fa ‒ sta facendo il giro dʼEuropa per farsi conoscere. Qui la vediamo nel suo itinerario in Costa Brava, in Spagna, un luogo significativo per la decapottabile italiana, che nei suoi trascorsi sportivi annovera il successo nel Rally della Costa Brava nel 1972, con lʼequipaggio Pinto/Macaluso.

Un itinerario di grande fascino, partito da Girona e proseguito con varie tappe fino a Tossa de Mar, in una stagione che inizia a farsi calda e perciò perfetta per la vettura scoperta di casa Fiat. Proposta nei due allestimenti base e Lusso, più due serie speciali America ed Europa, la nuova 124 Spider ha la trazione posteriore e monta il poderoso motore MultiAir turbo benzina. Non per cilindrata, soli 1,4 litri, ma per lʼefficace potenza di 140 CV che riesce a esprimere (in pratica 100 CV/litro di cilindrata). Il guidatore può poi optare sia per il cambio manuale che automatico, sempre a 6 rapporti. Ottima la coppia: 240 Nm ad appena 2.250 giri, così da aggiungere alla bellezza della carrozzeria lʼemozione di una guida vivace.