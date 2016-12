Fiat 124 Spider, auguri nella continuità

Cinquantʼanni racchiusi in due minuti . Meglio, in 124 secondi. Questo video rilasciato da Fiat ripercorre il primo mezzo secolo di una delle sue auto più famose e apprezzate al mondo: la 124 Spider . Cʼera il Salone di Torino nel 1966, lʼedizione numero 48 si svolgeva dal 3 al 13 novembre, e qui fece la sua comparsa la prima Fiat 124 Sport Spider , che restò in produzione fino al 1969.

Lʼauto di 50 anni fa aveva la trazione posteriore, le stesse sospensioni della 124 berlina, quattro freni a disco e pneumatici da 13 pollici e 165 mm di larghezza. Il motore era potentissimo per lʼepoca, un 4 cilindri 1.4 che sviluppava 90 CV a 6.500 giri/minuto. La 124 Sport Spider raggiungeva una velocità massima di 170 km/h e si avvaleva di un cambio a 5 marce. La quinta per lʼepoca era una rarità, esprimeva la funzione di tutto riposo che oggi chiamiamo “overdrive ” e che era capace di ridurre i consumi del 10% rispetto alla quarta marcia. La Fiat 124 Sport Spider costava 1.550.000 lire, un buon 50% in più della 124 berlina. Era però un gioiellino d nicchia, la prima serie fu prodotta in circa 25.000 esemplari.