America, la serie speciale di Fiat 124 Spider

Una serie speciale in onore dellʼAmerica, dove il modello storico arrivò 50 anni fa e, nel 1980, ebbe una versione speciale America. Stiamo parlando della nuova Fiat 124 Spider America, edizione limitata di soli 124 esemplari , tutti color Bronzo Magnetico, della splendida decappottabile italiana, di sicuro il fiore allʼocchiello del made in Italy automobilistico negli ultimi 12 mesi.

La lista di accessori si annuncia ricca e pregiata, come per tutta la gamma 124 Spider , brandizzata sia Fiat che Abarth. Comprende, tra lʼaltro, il Pack Premium con retrocamera posteriore e navigatore Satellitare 3D, il Pack Visibility con fari anteriori Full Led, luci diurne a Led, lavafari e sensori pioggia. A richiesta anche il Pack Bose con impianto audio Bose e 9 altoparlanti, di cui 4 integrati negli appoggiatesta e la regolazione volume che dipende dallʼapertura o chiusura della capote.

A trazione posteriore, la spider Fiat monta il collaudato 4 cilindri turbo benzina 1.4 MultiAir, che eroga 140 CV di potenza e 240 Nm di coppia. Le prestazioni sono di tutto rilievo per una vettura scoperta: 215 km/h di velocità massima e 7,5 secondi lo scatto da 0 a 100. Le sospensioni della 124 Spider utilizzano uno schema a quadrilatero allʼavantreno e multilink allʼasse posteriore, calibrate per aumentare la precisione in curva e la stabilità in frenata. La versione speciale America è offerta a listino a 34.900 euro, e fino al 28 febbraio sarà possibile acquistarla a 199 euro al mese e prima rata dopo 180 giorni.