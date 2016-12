DS Week, Parigi celebra la mitica auto

In un colpo solo, la prima giornata della DS Week inaugurata ieri sera a Parigi ha celebrato i 60 anni della nascita della DS. La berlina unica nello stile fu svelata al Grand Palais il 6 ottobre 1955 e da allora è sempre rimasto nellʼimmaginario internazionale come lʼauto dei francesi. Oggi DS realizzerà delle serie speciali "1955" a edizione limitata per i modelli DS3, DS3 Cabrio, DS4 e DS5, che saranno negli showroom entro poche settimane. Ma in cantiere ci sono la nuova generazione della DS4 e della DS3, forse già nel 2016, e si lavora anche a un SUV di segmento C e poi al crossover di segmento B. Qualcosina comunque, Citroen e DS ancora la condivideranno, tipo pianali produttivi e tecnologie.