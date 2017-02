3 febbraio 2017 23:35 Con Ibiza Seat fa sempre festa… coi giovani Lʼeccellenza dello stabilimento di Martorell

Qual è la marca automobilistica con la clientela più giovane dʼEuropa? In attesa della risposta, vi anticipiamo un dato: lʼetà media dellʼacquirente di unʼauto nuova in Europa è 54 anni! E si capisce perché il nostro è il Vecchio Continente… Comunque la marca più giovane è Seat, lʼetà media del suo cliente è 44 anni, 10 in meno della media europea.

I giovani europei fanno dunque fatica a comprarsi unʼauto da soli, e quando lo fanno spesso sono i genitori a farlo per loro. La Casa spagnola va controcorrente e il merito è in prima battuta del suo modello più venduto e amato di sempre: Ibiza. Che si appresta adesso a vivere il quinto atto della sua storia, lunga ben 33 anni. Unʼauto che è stata sempre giovane, e che non ha mai avuto cedimenti anche quando sperimentava soluzioni diverse, tipo le station wagon o la sportività delle Cupra. Anzi, ha sempre sostenuto il brand nel passaggio dalla lontana collaborazione con Fiat allʼattuale controllo del gruppo Volkswagen. “Il livello di soddisfazione dei clienti è altissimo”, spiega Luca De Meo, il manager italiano chiamato a guidare la Casa spagnola.

Pochi giorni fa la Seat Ibiza è stata festeggiata allʼArenas di Barcellona, giusto riconoscimento in attesa del nuovo modello, completamente rinnovato e primo a utilizzare la piattaforma produttiva MQB-A0 da cui nascono tante vetture di successo del gruppo Volkswagen. Il quale ha investito a Martorell, la maxi-fabbrica alle porte di Barcellona che produce tutte le Seat e anche qualche modello Audi (A3 e Q2), tanto da essere ormai il terzo di VW in Europa per volumi produttivi.

Diciamo subito che la quinta di generazione di Ibiza è piccola per modo di dire, perché per dimensioni e contenuti guarda oltre il segmento B, e i sistemi dʼinfotainment e connettività sono al top del mercato, con schermo touch da 8 pollici. Adesso porta al debutto anche nuovi motori: il turbo benzina di 1,5 litri e il nuovo turbodiesel 1.6 da 115 CV.