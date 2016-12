Con Citroen C4 Cactus in Alta Badia

Citroen C4 Cactus è uno dei veicoli più innovativi del mercato, a cavallo tra i segmenti B e C. Originale nel look, versatile, a suo agio tanto in città quanto nelle gite fuoriporta, il crossover francese non disdegna le escursioni più impegnative, come nellʼitinerario in Alta Badia che vediamo in queste immagini. Citroen C4 Cactus sa arrampicarsi sui tornanti verso Passo Gardena e Passo di Campolongo con la disinvoltura di un fuoristrada, per poi scivolare agile lungo la panoramica per Valparola.