BMW Serie 5, lʼupgrade è favoloso!

Lʼattesa merita di essere coltivata pazientemente e così BMW annuncia per lʼ11 febbraio 2017 lʼarrivo in Italia della settima generazione della Serie 5 berlina. È lʼauto business per eccellenza ‒ 8 milioni di modelli venduti ‒ e per confermarne la leadership BMW gioca sullʼemozionalità dello stile e sulle tecnologie, in particolare i processi di digitalizzazione.