BMW 740e, la svolta eco delle ammiraglie

Il banco di prova è nel sistema propulsivo. Questa versione della BMW Serie 7 non riduce di un grammo le sue prestazioni dinamiche, solo che le sviluppa in un contesto nuovo, quello ibrido. Il motore 4 cilindri 2.0 biturbo benzina della BMW 740e è affiancato da un motore elettrico , alimentato da batterie agli ioni di litio da 7,4 kWh. Il primo sviluppa 258 CV, lʼunità elettrica 83 kW di potenza (pari a 112 CV), ma lavorando insieme i due propulsori sviluppano 326 CV di potenza e 500 Nm di coppia . Le prestazioni sono conseguenti: servono poco più di 5 secondi per far arrivare da ferma ai 100 km/h questa berlinona tre volumi dalla mole poco usuale.

Insomma una frontiera delle auto di rappresentanza quella della trazione ibrida. BMW propone la Serie 7 anche in versioni più estreme: plug-in e 100% elettriche, ma non in Italia, mercato ancora irrisorio per questo tipo di vetture. E dire che le tecnologie per la ricarica stanno facendo passi in avanti notevoli, in meno di 3 ore con la colonnina BMW Wallbox si ricaricano completamente le batterie per il motore elettrico. La BMW 740e è offerta a listino in Italia in tre allestimenti: base, Luxury, Eccelsa. I prezzi vanno da 97.350 a 110.650 euro.