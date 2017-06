BMW Serie 4, sex appeal in motion

Allargare il ventaglio di modelli fa parte delle strategie dei costruttori premium, come BMW che 4 anni fa decise di colmare il gap tra le sue due gamme regina ‒ Serie 3 e Serie 5 ‒ con lʼ inedita Serie 4 . La prima novità consisteva nella carrozzeria 4 porte Gran Coupé , ma poi avrebbe aggiunto le bellissime Coupé e Cabrio . E proprio queste ultime, rinnovate, vediamo nelle immagini girate a Berchtesgaden, in Baviera.

Lʼesclusività è il punto di partenza delle nuove BMW Serie 4 Coupé e Cabrio : ogni livello di allestimento ha proprie, distintive caratteristiche estetiche (vedi la grembialatura), mentre i 4 tipi di cerchi in lega sono esclusivi della Serie 4. Le sportive bavaresi si presentano con una maggior presenza su strada e un assetto ancora più rigido per soddisfare uno stile di guida più sportivo. Il restyling estetico inizia coi nuovi proiettori bi-LED anteriori e le luci fendinebbia a LED , ma anche i fari posteriori sono a LED. La grafica cambia, è più espressiva con le sue linee esagonali. Per la carrozzeria debuttano anche due inedite tinte Arancio e Blue. Un upgrade massiccio dunque per un modello che ha conquistato quasi mezzo milione di clienti in poco più di 4 anni.

Allʼinterno lʼabitacolo mette in mostra un nuovo volante in pelle a tre razze e si avvale di una nuova interfaccia utente con contenuti live personalizzabili. Ci sono pure tre nuove tinte per i rivestimenti e tre nuovi tipi di modanature. La gamma motori comprende tre benzina e tre diesel, tutti con doppio turbocompressore: a benzina i modelli 420i, 430i e 440i per potenze da 184 a 326 CV; a gasolio 420d, 430d e 435d, questʼultima anche con trazione integrale xDrive, per potenze da 190 a 313 CV. Una gamma che si fa forte anche della M4 Coupé da 450 CV. I prezzi della nuova Serie 4 Coupé partono da 42.450 euro, per la Cabrio da 51.500 euro. La BMW M4 Coupé costa più di 80 mila euro.