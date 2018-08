BMW lancia la M Power Edition per la Serie 1

Difficile elevare lʼanima sportiva di una BMW , ma la Casa bavarese sa sempre trovare il modo di farlo. E così sul suo modello più piccolo ‒ la Serie 1 ‒ ecco arrivare la nuova serie speciale M Power Edition , che sarà realizzata in soli 500 esemplari. Una scelta che nasce dallʼapprezzamento per l’ allestimento M Sport , che negli ultimi anni si è rivelato il più apprezzato dalla clientela.

La BMW Serie 1 M Power Edition ripropone le finiture esclusive “M Power” e vi aggiunge poi dettagli esterni in nero lucido, cerchi da 18 pollici esclusivi, minigonne e spoiler specifici, i vetri posteriori e il lunotto oscurati. Un vezzo la calandra a doppio rene anteriore con gli “M Stripes” e infine i nuovi colori di carrozzeria Alpineweiss, Estoril Blau e Melbourne Red. Anche dal punto di vista tecnico non mancano le specialità. L’anima sportiva dellʼequipaggiamento M Power Edition si coglie nell’ impianto frenante M Sport , perfetto per la trazione posteriore della Serie 1 e che regala un’esperienza di guida unica nel suo genere.

Gli interni si presentano davvero unici rispetto al resto della gamma della Serie 1: la pedaliera sportiva in alluminio M Performance sposa i tappetini con cuciture blu e il ricamo M Power. Di serie poi cʼè il quadro strumenti con display esteso a colori, il climatizzatore automatico bizona e lo sterzo sportivo ad assistenza variabile in base alla velocità (Variable Sport Steering).

Per il lancio di questa serie speciale, BMW ha pensato di offrire al cliente che acquista una M Power Edition il Corso di Guida Sicura Avanzata BMW Driving Experience. Entro 12 mesi dalla data di immatricolazione della vettura, il cliente può far valere questo prestigioso regalo. La serie speciale sarà prodotta in 500 esemplari (3 e 5 porte) e coinvolgerà tutte le motorizzazioni a trazione posteriore, 4 o 6 cilindri: 120i, 125i, M140i, 118d, 120d, 125d. Il sovrapprezzo dell’M Power Edition va da 300 a 2.500 euro, in base alla motorizzazione selezionata.