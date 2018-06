20 giugno 2018 08:30 BMW M3 CS, la berlina 4 porte come non lʼavete mai vista Motore tre litri da 460 CV per la versione Clubsport

Performance Sedan! È la sintesi, quasi scarna, con cui BMW manda in produzione la versione più sportiva e adrenalinica della Serie 3. Il modello in questione è la BMW M3 CS ‒ sigla che sta per Clubsport ‒ e ne saranno prodotti soltanto 1.200 esemplari. Una berlina stradale 4 porte che nasconde sotto il cofano una sportività esagerata!

Già lʼuso della fibra di carbonio rinforzata con plastiche speciali la dice lunga sul progetto della BMW M3 CS. Il cofano motore, il tetto, lo splitter frontale suddiviso in tre parti e il diffusore posteriore sono realizzati in questo materiale e ciò ha permesso di risparmiare una decina di chili dal corpo vettura. Le grandi prese dʼaria laterali e lʼimpianto di scarico con due coppie di terminali in acciaio inox infondono ulteriore “cattiveria” alla berlina tedesca. Dal punto di vista tecnico, la vettura vanta sospensioni adattive regolabili con tre differenti modalità dʼimpiego: Comfort, Sport e Sport+, mentre il controllo stabilità DSC è rafforzato dalla modalità M Dynamic e dal differenziale “Active M Differential”.