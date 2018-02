Audi RS4 Avant, il trionfo dellʼaffidabilità

La celebrazione di sé stessa, della sua affidabilità, della sua robustezza. Audi Italia ha organizzato per il terzo anno di fila la “20quattro Ore delle Alpi” , una gara di endurance massacrante in cui la RS4 Avant esprime tutto il suo potenziale tecnico e dinamico. Da Corvara a Cortina attraverso 26 passi alpini per far valere la proverbiale solidità della trazione integrale permanente quattro di Audi.

Il nome “20quattro Ore delle Alpi” non è dunque casuale, esalta già nel nome la trazione “quattro” della Casa di Ingolstadt e spiega quel che i 5 esemplari di RS4 Avant sono stati in grado di fare nel giro di 24 ore. Ogni vettura ha percorso 1.192 km, suddivisi in 4 tappe, affrontando oltre 10 mila curve (e con che pendenza!) per salire lungo i tornanti dei 26 passi alpini, con temperature scese fino ai 14 gradi sottozero. Ogni equipaggio era composto da un giornalista specializzato e da un pilota professionista che gli è stato accanto. La novità dell’edizione 2018 è stata la prova d’abilità su fondo ghiacciato, una prova estrema in cui è emersa tutta l’efficacia della trazione integrale quattro sviluppata da Audi, e coadiuvata dal differenziale centrale autobloccante di serie.