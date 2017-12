Audi RS4 Avant, la station wagon massima

Qualche settimana fa siamo andato a Misano Adriatico per una prova “quasi” completa della gamma RS di Audi . Al tris dʼassi provato ‒ la RS3 Sportback, la RS5 Coupé e la TT RS ‒ si aggiunge adesso la nuova RS4 Avant , e il poker è calato! Anche perché la wagon più sportiva del panorama automobilistico è pure il modello RS più venduto e quindi il suo arrivo a listino è particolarmente importante per Audi.

Giunta alla quarta generazione e alleggerita di ben 80 chili, fino a scendere sotto la soglia dei 1.800 kg, la nuova RS4 Avant è la sintesi perfetta della filosofia Audi di conciliare performance di guida elevate con un’eccellente versatilità di utilizzo quotidiano. Questa vettura ha la trazione 4x4 ed è una station wagon importante, con le stesse qualità funzionali dellʼAudi A4 Avant. Soltanto che sotto il cofano batte un poderoso motore 6 cilindri a V con doppio turbocompressore , la cui cilindrata di 2,9 litri sviluppa la bellezza di 450 CV! La coppia massima di 600 Nm (170 Nm più della terza generazione) fa sì che questa SW acceleri da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi appena. Un battito di ciglia. Non solo, ma grazie alla dieta ricevuta consuma anche il 17% in meno di benzina!

Tante qualità insomma per questo modello, cui ha contribuito direttamente la divisione Audi Sport. Più che la velocità massima di 280 km/h, limitata dallʼelettronica, colpisce però il sistema di trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale, coadiuvata dal cambio a 8 rapporti tiptronic per una messa a punto sportiva e punti d’innesto immediati. Con i due pacchetti Dynamic e Dynamic Plus è inoltre possibile aumentare ancora i contenuti sportivi della vettura, aggiungendovi i freni in ceramica e l’impianto di scarico sportivo, ad esempio. Cʼè anche un pacchetto design RS e un programma di personalizzazione Audi Exclusive per rendere poi la propria vettura un unicum. Già disponibile in prevendita, la nuova Audi RS4 Avant costa 87.900 euro.