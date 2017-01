Audi Q8 Concept, il Suv fantastico!

Un anno, servirà un anno ad Audi per portare sui mercati globali il più grande e tecnologico dei Suv, quello denominato col nome Q8 . Un crossover per la verità, perché molti dei tratti dei nuovo Suv saranno mischiati a quelli del segmento coupé , per un capolavoro sportivo che permetterà ad Audi di sfidare BMW X6, Mercedes GLS e Range Rover.

A Detroit lʼoriginale Suv/Coupé top di gamma Audi è stato svelato con una moderna motorizzazione ibrida plug-in, con facile sistema di ricarica elettrica. Il sistema propulsivo sviluppa una potenza massima di circa 450 CV e 700 Nm di coppia massima, per prestazioni da vera supercar: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 5,4 secondi, ma i consumi medi nel ciclo misto si attestano sui 2,3 litri di benzina per 100 km, con emissioni di CO2 pari a53 g/km. Audi Q8 non si farà certo mancare la trazione integrale permanente, un must di qualità in casa Audi come il cambio automatico tiptronic. Non sarà invece seguita la strada del prototipo: il passo di oltre 3 metri permette di arredare un abitacolo ben oltre i 4 posti super confortevoli del modello visto al Salone Usa.