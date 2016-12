1 luglio 2016 09:45 Audi SQ7 TDI, il turbo è elettrico Il motore diesel più potente al mondo

Il Suv ammiraglia di casa Audi per la prima volta in versione sportiva S. Ma la sorpresa ancora maggiore di Audi SQ7 è la motorizzazione a gasolio scelta per rappresentare lʼanima sportiva del grande Suv. E non un diesel qualunque, ma il V8 4.0 TDI biturbo da 435 CV, il motore a gasolio più potente al mondo, capace di sviluppare unʼimpressionante coppia massima di 900 Nm tra i 1.000 e i 3.250 giri al minuto.

In casa Audi, gruppo Volkswagen, parlare di motori diesel in questi giorni è come parlare di corda in casa dellʼimpiccato (si stima in 15 miliardi di dollari la penale per il dieselgate soltanto negli Usa), ma questo 4 litri V8 TDI è una cosa tutta nuova. Oltre al doppio turbocompressore, è il primo propulsore al mondo con un compressore ad azionamento elettrico, un sistema di sovralimentazione multistadio molto efficiente. Il dato sui consumi parla chiaro: 7,4 litri di gasolio per fare 100 km nel ciclo misto, un livello molto basso per un veicolo di questa mole, lungo più di 5 metri, con la trazione integrale permanente Audi con differenziale sportivo e un motore così performante.