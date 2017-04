Audi e Jeep, sfida alla Design Week di Milano

Audi segue da tempo la Design Week milanese , il suo approccio al Design non è in effetti secondario a quello squisitamente tecnico e meccanico. Il laboratorio creativo Audi City Lab è presente per il quinto anno di fila , lʼanno scorso illuminò la Torre Velasca e questʼanno brillerà all’interno dello storico edificio voluto nel 1565 da San Carlo Borromeo. Per il 2017 la Casa dei quattro anelli punterà sul tema dellʼintelligenza artificiale e farà conoscere in anteprima al pubblico italiano la nuova RS 5 Coupé . Grazie alla partnership fra Audi e l’Associazione Montenapoleone, lʼaccesso al palazzo sarà possibile anche da via Sant’Andrea.

Dal quadrilatero della moda ci spostiamo in zona Navigli, e precisamente in via Tortona. Qui Jeep occupa un suo spazio e farà vedere per la prima volta in Italia la nuova Compass, crossover che si distingue radicalmente dal vecchio Suv che portava lo stesso nome. L’evento clou per il brand Usa del gruppo FCA è previsto il 6 aprile con una serata dedicata. Nuova Compass rappresenta un tassello fondamentale per lʼampliamento della gamma Jeep, e negli showroom è già possibile ordinare la versione Opening Edition: super accessoriata e con motore 2.0 Multijet 140 CV, trazione integrale e cambio automatico a 9 marce. Per lei lʼofferta di lancio prevede un finanziamento da 229 euro al mese per 48 mesi e 5 anni di garanzia Maximum Care in omaggio.