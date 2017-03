In passerella la sportività delle Audi RS

Partiamo dalla linea RS, che svela il nuovo linguaggio stilistico Audi Sport. Il modello più accessibile prende le mosse dalla gamma A3 ed è la RS 3 Sportback, che vediamo nel video sotto su strada. Monta il nuovo motore 5 cilindri turbo benzina 2.5 TFSI ed eroga la potenza di 400 CV, con coppia massima di 480 Nm. Una compatta 5 porte di sicuro divertimento, che impiega poco più di 4 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Più strabiliante ancora è la RS 5 Coupé, il cui 6 cilindri biturbo TFSI di 2,9 litri sviluppa 450 CV di potenza e 600 Nm di coppia, vale a dire 170 Nm in più della generazione precedente. Il risultato è entusiasmante: la granturismo Audi accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi! Trazione integrale e cambio tiptronic a 8 rapporti sono standard, come anche sulla versione racing DTM con motore V8 4.0 da 500 CV.