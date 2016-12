25 aprile 2016 08:05 Audi, a Imola la nuova gamma RS Test in pista con RS3, RS6 Avant e RS7

Unʼemozione grande! Audi ci ha ospitati a Imola, in uno dei circuiti che hanno fatto la storia della Formula 1, per la presentazione del brand Audi Sport. Occasione troppo intrigante per non provare la nuova gamma RS, dalla compatta RS3 alla wagon RS6 Avant fino al crossover RS7 Sportback.

Nuove Audi RS in pista a Imola 1 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 2 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 3 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 4 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 5 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 6 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 7 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 8 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 9 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 10 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 11 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 12 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 13 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 14 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 15 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 16 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 17 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 18 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 19 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 20 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 21 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 22 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 23 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 24 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 25 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 26 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 27 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 28 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 29 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 30 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 31 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 32 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 33 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 34 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 35 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 36 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 37 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 38 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 39 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 40 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 41 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 42 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 43 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 44 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 45 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 46 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 47 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 48 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 49 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 50 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 51 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola 52 di 52 Ufficio stampa Ufficio stampa Nuove Audi RS in pista a Imola leggi dopo slideshow ingrandisci

Il primo assaggio lʼabbiamo fatto proprio con questʼultima, la RS7. A prima vista non si può proprio dire che sia una supercar, ma una volta a bordo e trovata la giusta posizione di guida, si accende il propulsore e si capisce con chiarezza che mai sensazioni iniziali sono state tanto sbagliate. Il rombo cupo, lo scatto repentino e i 605 CV di potenza mostruosa danno lʼidea di che razza di auto sia questa 5 porte dallʼaspetto versatile e familiare. Il giro è entusiasmante, lʼaccelerazione è bruciante e i freni rispondono presente in ogni condizione. Si avverte netto il trasferimento di carico quando si stacca il piede dallʼacceleratore per entrare in curva, cosa per nulla fastidiosa e anzi che infonde sicurezza. Sʼimpara velocemente a controllarla e in rettilineo abbiamo raggiunto i 250 km orari.

Scesi dalla avveniristica RS7 Sportback, pensiamo sia difficile lasciarci impressionare da unʼaltra vettura. Simile magari, come la RS6 Avant, ma il motore 8 cilindri turbo 4.000 da 605 CV è lo stesso di prima e quindi sbagliamo ancora! Il comportamento in pista non si discosta da quello della RS7 Sportback, soltanto è più netta in staccata la sensazione del trasferimento di carico dal posteriore allʼanteriore. Per il resto le prestazioni di questa Audi Avant sono incredibili, un mostro con un comfort ai massimi livelli.

Essendo stati smentiti già due volte, cerchiamo di salire sulla RS3 Sportback senza preconcetti. Il motore però è più piccolo ‒ 5 cilindri turbo 2.5 da 367 CV ‒ ma anche in questo caso Audi è riuscita in unʼimpresa e la RS3 in pista non sfigura affatto! Lʼaccelerazione non è pari ai 3,7 secondi sullo 0-100 delle due precedenti, ma le doti di guidabilità di questa “piccola” sono sorprendenti: equilibratissima e con una stabilità eccezionale, unʼentrata in curva perfetta e unʼuscita altrettanto priva di sbavature. Sembra di guidare sulle rotaie tanto si ha una sensazione di sicurezza, e questo grazie alla ormai famosissima trazione integrale quattro ‒ must di tutte le Audi RS ‒ che in pista esalta il carattere aggressivo della macchina. La RS3 è lʼentry level della gamma e rappresenta unʼottima vettura capace di prestazioni al top. Complimenti Audi!