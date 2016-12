Audi RS6 Avant, sportiva e intelligente

09:37 - È la station wagon più sportiva che c’è: la Audi RS6 Avant. Capace di scaricare a terra 560 CV, ma anche di disattivare 4 degli 8 cilindri se non serve “sprecare” tanta potenza (e benzina). Una wagon intelligente dunque, non solo sportiva, che la Casa dei quattro anelli ha rinnovato per rafforzarne la grinta e l’esclusività. Di serie la vettura ha le sospensioni pneumatiche, gli innovativi vetri laterali isolanti e un abitacolo sempre connesso a Internet.

Ma il primo valore della Audi RS6 Avant resta la motorizzazione, e la potenza dell’8 cilindri biturbo 4.0 da 560 CV, espressa già a medi regimi. Pazzesca è anche la coppia massima, 700 Nm e accelerazioni degne di Le Mans, teatro magnifico della sportività Audi. Le performance parlano da sole: la RS6 Avant scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, la velocità raggiunge i 305 orari, ma in Italia Audi la limita elettronicamente a 250. Eppure il V8 biturbo consuma nel ciclo misto meno di 10 litri per fare 100 km (9,8 litri esattamente), merito del sistema “Cylinder on demand” che dimezza l’impiego dei cilindri se le condizioni di marcia non necessitano dell’intera erogazione di potenza.

La wagon sportiva tedesca è stata costruita in allumino e acciai di elevata qualità per ridurre il peso della carrozzeria, che si avvale anche della trazione integrale permanente. La forza del 4.0 TFSI viene trasmessa da un cambio tiptronic a otto rapporti e taratura sportiva, con un differenziale centrale perfezionato che ottimizza il lavoro della trazione 4x4. A richiesta Audi propone il differenziale sportivo che ripartisce la trazione tra le ruote posteriori. Di serie sono le sospensioni pneumatiche a taratura rigida, con sistema di ammortizzazione variabile controllata, che abbassano la carrozzeria di 20 mm secondo le esigenze. A richiesta sono poi i dischi freni in carboceramica all’avantreno.

L’esclusività non si esaurisce con la sportività della motorizzazione. All’interno la Audi RS6 Avant dispone di climatizzatore automatico a 4 zone e di un divano posteriore con due sedili singoli maggiorati e poggiatesta integrati. Standard sono l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e il sistema di assistenza alla guida notturna, che visualizza l’eventuale presenza di pedoni. La tecnologia di bordo impera e tramite l’hotspot WLAN integrato i passeggeri possono navigare liberamente. Il prezzo della super wagon Audi è di 112.900 euro.