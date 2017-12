Audi A8, lʼauto intelligente è già tra noi

Si parla di guida autonoma e si pensa che sia ancora qualcosa di là da venire. Gli standard internazionali hanno identificato 5 livelli di veicoli intelligenti, con il progressivo passaggio verso lʼauto che fa tutto da sola, mentre a bordo i passeggeri si godono il viaggio. Ebbene la nuova Audi A8 , lʼammiraglia della Casa dei quattro anelli, è al livello 3 ed è già in commercio in tutto il mondo, Italia inclusa.

La quarta generazione di Audi A8 è in grado di svolgere in tutta sicurezza una serie di manovre da sola, senza lʼausilio del guidatore: parcheggia, frena e riaccelera, marcia in autostrada con sorpassi mirati. Per Audi è semplicemente unʼanteprima di futuro, a portata certo della clientela business cui di solito si rivolge questa berlina di rappresentanza, lunga più 5 metri in versione normale, ma cʼè anche la carrozzeria A8 L a passo lungo. Tecnologie di guida intelligente che Audi mischia alla trazione integrale e alle sospensioni attive, allo sterzo dinamico e alle ruote posteriori sterzanti. Soluzioni che esaltano la dinamicità della favolosa berlina premium tedesca.