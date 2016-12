Apple Car, in arrivo accordo con BMW

Lʼindiscrezione della rivista tedesca Manager Magazine non è stata smentita dalle parti interessate. Anzi, un manager del colosso tedesco, il responsabile della produzione Oliver Zipse, ha osservato che "il nostro è un mondo di partnership", avvalorando tutte le indiscrezioni. Della Apple Car si parla da più di un anno, oltre allʼalimentazione elettrica mira alla guida autonoma senza conducente. Un progetto ambizioso, che non a caso è stato chiamato Titan, e che dimostra come lʼinteresse automobilistico del colosso californiano vada oltre lʼintegrazione dellʼiPhone a bordo degli autoveicoli. La BMW i3 interesserebbe Apple per la scocca leggera e il telaio in fibra di carbonio, per il sistema di trazione elettrica, ma anche per gli strumenti produttivi utilizzati a Lipsia dal gruppo bavarese, che potrebbe realizzare sotto licenza Apple alcune componenti fondamentali dellʼauto elettrica di Cupertino.