Alla Citroen C3 lo scettro di Auto Europa 2018

Il titolo di Auto Europa viene assegnato dallʼUiga, lʼUnione Italiana dei Giornalisti Auto, che ha votato nella serata finale tra le 20 vetture in lizza. I criteri non coinvolgono soltanto estetica e prestazioni, ma anche lʼinnovazione che apportano nel segmento, i contenuti tecnici e di bordo, il rapporto qualità/prezzo e lʼapprezzamento del pubblico. La nuova Citroen C3 beneficia di una dotazione unica per il segmento B, la ConnectedCAM, e in pochi mesi dal lancio ha già conquistato 30 mila clienti italiani. Il mercato italiano è per la C3 il secondo al mondo, dietro la Francia. I giornalisti dellʼUiga hanno assegnato alla vettura 293 voti, contro i 201 del primo Suv Alfa Romeo, mentre terza si è piazzata la Peugeot 5008 di seconda generazione con 81 preferenze. A completare la cinquina sono Ford Fiesta con 75 voti e Range Rover Velar con 58.