Citroen C3, col cambio automatico tanti benefici

Tgcom24 lʼha provata in abbinamento al motore più potente della gamma, il PureTech da 110 CV Stop&Start , per due anni consecutivi eletto “Engine of the year” nella categoria con cilindrata da 1.0 a 1.4 litri. Il cambio automatico della nuova C3 offre un comfort di utilizzo di alto livello: rapidità e fluidità nei passaggi di marcia, più bassi attriti . Merito della tecnologia Quick Shift che inserisce morbidamente i rapporti grazie a un convertitore perfezionato. Una fluidità che si ha modo di apprezzare non soltanto in città, ma anche in autostrada e su stradoni veloci, perché quanto a vivacità la francesina non difetta, e i 110 CV del 3 cilindri benzina ne sono la prova evidente.

Una generosità di cavalli che sembra quasi eccessiva per il segmento B, ma la vettura è pur sempre dotata di start&stop per evitare inutili consumi di benzina quando si è fermi nel traffico. È proprio in questi casi di ripartenza da fermi che si apprezza la rapidità del cambio automatico, poiché il motore sale di giri velocemente e passa in un baleno in seconda e terza (con Drive). In modalità Normal raggiunge la sesta e la tiene ad andatura blanda (intorno ai 1.900 giri). Se invece scegliamo la modalità Sport, ecco che la centralina predilige rapporti più corti e a 90 km/h si tiene in quarta per favorire riprese più vigorose e stili di guida più dinamici. Insomma unʼauto per tutti gli usi, che dimostra la versatilità della nuova C3, davvero allʼapice della sua categoria e “quasi” una segmento C.