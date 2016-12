1 novembre 2016 08:00 Nuova Citroen C3, debutto il 12 novembre Tgcom24 lʼha provata a Barcellona

Innovare nel segmento B è sempre unʼoperazione rischiosa. Da decenni vige una collaudata formula che le vuole compatte, due volumi, versatili, e il look non si distacca mai troppo da questi canoni. Per farlo occorre coraggio, quello che non manca (e mai è mancato!) a Citroen. La riprova è nella nuova, terza generazione di C3 che Tgcom24 è andata a provare a Barcellona.

Beninteso i canoni classici sono rispettati ‒ 4 metri di lunghezza, 5 porte, 5 posti comodi a bordo e un grande bagagliaio da 300 litri ‒ ma lʼaver pensato di destinare il 50% dellʼintero volume produttivo alle carrozzerie bicolore è già una scommessa azzardata. Nove i colori di carrozzeria e tre per il tetto: bianco, rosso e nero. Per non parlare degli Airbump, quelle protezioni plastiche sulle fiancate che Citroen ha messo per la prima volta sul crossover C4 Cactus. Il risultato finale è una compatta di segmento C tutta nuova e originale, che si distingue dalle vecchie C3 in modo radicale. Il frontale è ora alto e massiccio e lʼassetto è quello di una berlina di fascia superiore.

Discorso analogo si deve fare per gli interni, che poco o nulla condividono della vecchia C3 (ma Citroen la terrà ancora a listino per qualche mese), ma guardano invece alle sorelle maggiori C4 e C4 Cactus. Ci sono 4 bocchette dell’aria in alto e ben direzionabili, il volante multifunzione con i comandi per il cruise control, gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori e il solito elevato comfort delle sedute Citroen. Il plus è nei contenuti tecnologici, col debutto ad esempio della telecamera in HD integrata nella vettura (ConnectedCAM), così da condividere immagini e video direttamente dallʼabitacolo connesso della C3 (di serie su allestimento Shine). Nuova C3 dispone di Hill Start Assist, avviso di superamento carreggiata, telecamera di retromarcia e spia degli angoli morti.