Citroen C4 Cactus White Edition

Lʼeleganza di una carrozzeria bianca nellʼabbaglio del centro storico di Ostuni , la perla dellʼAlto Salento nota anche come la “città bianca”. È qui che Citroen ha voluto svelare, non a caso, la nuova serie speciale White del crossover C4 Cactus , la cui livrea bianca corre lungo la carrozzeria, i cerchi, le barre sul tetto e gli Airbump , le protezioni sulla fiancata che sono la cifra stilistica del crossover.

Lungo la celebre Via degli ulivi secolari, fino alla costa dal mare cristallino, Citroen C4 Cactus White si muove con la massima fluidità. Il merito è del motore tre cilindri PureTech turbo benzina di 1.200 cc e 110 CV, con cambio manuale a 5 marce. Consuma pochissimo: fa quasi 20 chilometri con un litro di benzina nel percorso misto. Un motore Euro 6 come gli altri disponibili per questʼedizione limitata: il PureTech aspirato da 82 CV e il 1.6 turbodiesel BlueHDi da 100 CV. Il dominante color Perla è appena contrastato da qualche dettaglio nero sulla parte bassa della scocca e dei passaruota. Allʼinterno, invece, spiccano i rivestimenti in pelle e tessuto Black per i sedili, a richiesta anche riscaldabili.