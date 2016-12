Citroen C3, la novità è nel colore

La terza generazione della Citroen C3 è stata rinnovata da capo a piedi. La novità che più colpisce lʼocchio rispetto al passato sta negli Airbump, quelle protezioni laterali in materiale plastico morbido che hanno fatto la loro comparsa su C4 Cactus e sulla cui funzionalità Citroen ha deciso di insistere. La carrozzeria resta compatta (3,99 metri di lunghezza e 1,75 di larghezza), ma ictu oculi le dimensioni sembrano maggiori, anche per la notevole altezza e per quei dettagli colorati che imprimono un look determinato alla vettura. Oltre alle tre tinte per il tetto, ci sono note di colore abbinate sui fendinebbia, le calotte dei retrovisori esterni, il montante posteriore.