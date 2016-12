E-Mehari, Citroen reinventa la cabrio cult

Se la vecchia Mehari incarnava i sogni di libertà ed emancipazione degli anni 70, lʼattuale E-Mehari non è da meno. Anzi in molti particolari estetici il richiamo a quel modello è evidente, mentre inedito è il sistema di tetto removibile. La vediamo in queste immagini nella piazza della Bastiglia a Parigi, allestita come spiaggia artificiale per lʼestate dei parigini. Certo la fama della Bastiglia è legata a tumulti, rumori assordanti, sollevazioni popolari, lʼopposto della silenziosità e della quiete che promette unʼauto elettrica, ma tantʼè! Citroen E-Mehari sembra lʼauto ideale per accompagnare chi si appresta a giocare una partita di beach volley o soltanto a prendere qualche ora di sole in pausa lavoro.