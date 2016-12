21 settembre 2016 10:00 Nuova Citroen C3 Facebook, solo per pochi Prima versione della nuova generazione

Il debutto della nuova generazione di Citroen C3 ha un succoso anticipo “social”. E non perché è stata svelata o messa in vendita sul web e sui social network, ma perché la prima versione della compatta francese commercializzata in Italia è una serie speciale realizzata con Facebook, unʼedizione limitata di soli 129 esemplari.

Pensata per il target più giovanile, Citroen C3 Facebook è una compatta 5 porte moderna e tecnologica. Stilisticamente si caratterizza per gli Airbump e i passaruota bombati, ma anche per gli elevati livelli di personalizzazione, che consentono fino a 38 combinazioni tra i 9 colori di carrozzeria e i 3 del tetto, più le 4 tipologie di interni. Lʼauto avrà di serie il ConnectedCAM Citroen, la telecamera integrata in HD che cattura momenti del proprio quotidiano per condividerli sui social. Questa serie speciale ha di serie anche il Touch Pad da 7 pollici e il MirrorLink per integrare a bordo i servizi del proprio smartphone. Sempre di anche i sensori di parcheggio posteriori.