19 gennaio 2017 11:50 Alfa Romeo Stelvio First Edition Prezzo di 57.300 euro per una versione super

Eccole, sono le prime Alfa Romeo Stelvio in arrivo sui mercati europei. Una versione esclusiva del primo Suv della Casa di Arese, la First Edition, dotata del motore 2.0 turbo benzina da 280 CV, con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. Atletico, elegante, dinamico, Stelvio promette di rilanciare lʼeccellenza motoristica Alfa Romeo nel mondo.

Esteticamente la First Edition si caratterizza per i fari bixeno, i cerchi in lega da 20 pollici, le pinze freno colorate, i vetri posteriori oscurati e le esclusive luci di cortesia sulle maniglie delle portiere. Lʼabitacolo mette in mostra sedili in pelle nera pieno fiore, regolabili elettricamente e riscaldabili. Il posto guida è stato sviluppato attorno al guidatore e il volante sportivo tagliato integra il pulsante di accensione e accoglie le palette del cambio in alluminio. Il sistema di navigazione 3D di ultima generazione, sviluppato in collaborazione con Magneti Marelli, è dotato di display ad alta risoluzione da 8,8 pollici e nella strumentazione cʼè pure un altro display a colori da 7 pollici.

Il motore 4 cilindri turbo benzina MultiAir della Stelvio First Edition è costruito interamente in alluminio e con lʼalbero di trasmissione in carbonio. È un propulsore prorompente, forte di 280 CV e 400 Nm di coppia massima a soli 2.250 giri, che consente unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi. Il sistema Q4 di trazione integrale intelligente privilegia, in condizioni di marcia ordinarie, la struttura a trazione posteriore del Suv, monitorando continuamente lʼassetto e la miglior ripartizione della coppia tra i due assali in base allʼaderenza. Tra le dotazioni di serie della First Edition ci sono la frenata dʼemergenza automatica, lʼavviso di collisione frontale e quello di superamento involontario di corsia, i sensori e la telecamera posteriore per favorire le manovre di parcheggio e il portellone posteriore ad apertura elettrica.

In Italia Alfa Romeo Stelvio First Edition è proposta a 57.300 euro. Con lʼofferta Be-Lease, è possibile il leasing del veicolo per la durata di 3 anni, con canone mensile di 399 euro e RC Auto inclusa. La novità è il leasing accessibile anche ai privati.