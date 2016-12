Alfa Romeo Stelvio, il Suv italiano

Alfa Romeo Stelvio è il Suv italiano. Per stile innanzitutto, perché nel look ricorda molto gli ultimi modelli del Biscione, e perché ha lʼassetto non molto alto da terra, un baricentro che premia la sportività in senso dinamico e non in senso fuoristradistico. Lʼesperienza di guida si avvale dellʼesclusiva architettura delle sospensioni AlfaLink, con perfetta distribuzione dei pesi tra i due assali e un eccellente rapporto peso/potenza. Le misure contenute in 4,68 metri (lunghezza) aiutano le prestazioni del Suv. La trazione integrale Q4 adatta in modo continuo e costante la motricità in base alle condizioni di marcia, beneficiando anche di tecnologie quali il sistema Torque Vectoring per il massimo controllo della trazione.