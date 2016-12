Alfa Giulia Quadrifoglio, presto negli States

Nel video sotto vediamo le ultime riprese della berlina sportiva Alfa, una vera auto da copertina, forte di un motore 6 cilindri BiTurbo benzina di cilindrata 2.900, che sviluppa 510 CV di potenza e 700 Nm di coppia. Con questo propulsore, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio tocca la velocità massima di 307 km/h, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che si compie in soli 3,9 secondi. Vale a dire le performance giuste per sfidare le BMW M, le Audi S e le Mercedes AMG, le tedesche insomma e non certo le berline inglesi… Sul fiore allʼocchiello della gamma Giulia non mancano dotazioni importante, come il Torque Vectoring per il controllo della stabilità e l’Active Aero Splitter, che gestisce in modo attivo la deportanza anche a velocità sostenute.