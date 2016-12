Ai Carabinieri due nuove Giulia Quadrifoglio

Eccole le prime, nuove Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio consegnate ai Carabinieri . Due meravigliose berline sportive, dotate di motore V6 da oltre 500 CV, a suggellare il lungo sodalizio con lʼArma. Potenti, ma con grande senso civico, perché le due nuove vetture saranno utilizzate a Roma e Milano per interventi speciali come il trasporto di organi e sangue , oltre che in esclusive cerimonie istituzionali.

Per questa ragione le Giulia Quadrifoglio in dotazione ai Carabinieri sono fornite di defibrillatore, unità portatili di raffreddamento, dispositivi supplementari di emergenza, porta arma lunga e torce LED ricaricabili collocate nellʼabitacolo. Il ristretto numero di carabinieri che dovrà guidarle svolgerà un corso di guida sicura, gestito dagli istruttori Alfa Romeo, presso lʼautodromo di Varano deʼ Melegari. Va ricordato che la Giulia Quadrifoglio è equipaggiata col motore 6 cilindri BiTurbo benzina di cilindrata 2.900 da 510 CV e 600 Nm di coppia, consentendo alla super berlina italiana di toccare la velocità massima di 307 km/h, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che si compie in soli 3,9 secondi.