Alfa Romeo Regina della Mille Miglia 2016

L’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato del 1931 ha vinto lʼedizione 2016 della Mille Miglia storica. Al volante lʼequipaggio bresciano composto dai due Andrea, Vesco e Guerini, un motivo di soddisfazione in più per una corsa che ha avuto i suoi natali proprio a Brescia. Per Alfa Romeo si è trattato di un dominio, con una 6C 1500 GS del 1933 classificatasi terza e una 6C 1750 GS del 1930 piazzatasi quinta.