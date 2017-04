Alfa Romeo fa più ricca la gamma di Stelvio

Un fine settimana ancora allʼinsegna di Stelvio per Alfa Romeo . Il Suv premium è ormai la punta di lancia del Biscione, che nel porte aperte dellʼ8 e 9 aprile lo proporrà con nuove motorizzazioni benzina e diesel. Non solo, ma Alfa Romeo espone Stelvio anche al Salone di New York per aprirgli la strada al fondamentale mercato nordamericano.

Scopriamo invece le nuove motorizzazioni della gamma italiana. A gasolio debutta il 2.2 turbo da 180 CV con cambio automatico a 8 marce e trazione posteriore, che si pone come motore più efficiente della gamma per consumi ed emissioni (CO2 pari a 124 g/km). Nel ciclo misto servono 4,7 litri di gasolio per percorrere 100 km. Eppure non manca di performance, vista la notevole coppia massima di 450 Nm a 1.750 giri/minuto, che permette al Suv di raggiungere i 210 km/h di velocità e di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Per i più sportivi, va detto che la stessa motorizzazione è già disponibile con la trazione integrale Q4.