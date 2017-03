Stelvio, il Suv e una “montagna” da scalare

Qualche dato lascia ben sperare: nel primo weekend di porte aperte per Stelvio, sono stati 25 mila i visitatori accorsi nelle concessionarie italiane Alfa Romeo, per 6.000 test drive prenotati. Andando allʼaltro capo del mondo, in Cina, Giulia ha stupito tutti: il primo lotto di 350 modelli è stato venduto in 33 secondi dal lancio! Insomma, il Biscione sembra essere tornato ai livelli che gli competono, quelli in cui sfidava BMW e Audi alla pari. E la Cina con gli Stati Uniti sono il mercato cui si guarda con maggior attenzione. Peccato per gli anni perduti (dal prototipo di Suv Kamal a Stelvio sono passati 14 anni!) e che un Suv più grande di Stelvio non sia in cantiere, perché nel segmento E cʼè già Maserati Levante ed è inutile farsi concorrenza allʼinterno dei brand italiani del gruppo FCA.