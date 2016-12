Arrivano su strada le Alfa Romeo Giulia Veloce

Il perché è presto detto: Alfa Romeo Giulia Veloce si fa forte del sistema di trazione integrale Q4 (lo stesso del Suv Stelvio) e di due potenti motorizzazioni da 210 CV a gasolio e da 280 CV a benzina . Entrambe con sovralimentazione turbo e accompagnate dal cambio automatico a 8 rapporti . Il turbodiesel è inedito per il gruppo FCA, un 4 cilindri 2.2 Multijet che è il primo propulsore interamente in alluminio che Alfa Romeo abbia mai costruito. Sviluppa una grande coppia massima di 470 Nm a bassi regimi, per prestazioni sullo scatto da vera superberlina. Non meno coppia ‒ e quindi accelerazione ‒ esprime la motorizzazione turbo benzina, 400 Nm che affiancano i 280 CV di potenza di questo esuberante 4 cilindri.

Il look distintivo di Alfa Romeo Giulia Veloce mette in mostra i paraurti specifici, lʼestrattore posteriore col doppio terminale di scarico, i cerchi in lega da 19 pollici e i fari allo xeno. Tra i dispositivi di sicurezza, citiamo lʼavviso di collisione frontale con frenata dʼemergenza automatica e sistema di riconoscimento dei pedoni, e il cruise control con limitatore di velocità. La stessa impronta sportiva si nota allʼinterno, dove spiccano i nuovi sedili in pelle traforata (disponibili in tre colori), il volante sportivo riscaldabile e gli inserti in alluminio.