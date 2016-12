21 settembre 2016 09:00 Alfa Romeo Giulia Veloce, Sport Passion Nuove versioni per la berlina

Chi si aspettava il Suv Stelvio, che il tam tam di Internet sta “urlando” in questi giorni pur non avendone informazioni ufficiali, dovrà pazientare ancora. Alfa Romeo al Salone di Parigi ‒ che apre al pubblico il 1° ottobre ‒ scommette ancora sulla Giulia. E su una particolare versione Giulia Veloce che si articola nelle due nuove motorizzazioni 2.0 turbo benzina da 280 CV e 2.2 turbodiesel da 210 CV.

Due motori italiani, perché il MultiAir turbo benzina è prodotto a Termoli, il Multijet II a gasolio nello stabilimento irpino di Pratola Serra. Le nuove Giulia Veloce esposte a Parigi avranno il cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale Q4. Ma perché “Veloce”? Perché il nome evoca la tradizione sportiva Alfa Romeo, e precisamente una versione della Giulietta del 1956. A distanza di 60 anni quel nome ritorna e marca lʼindole corsaiola della nuova berlina Alfa. Lo stile distintivo della Giulia Veloce si vede, infatti, da particolari estetici come i paraurti specifici, lʼestrattore posteriore che integra il doppio terminale di scarico, i cerchi in lega da 19 pollici, i fari allo Xenon. Oltre a impiegare materiali ultra-leggeri come la fibra di carbonio, lʼalluminio e materiali compositi.

La stessa impronta sportiva si nota allʼinterno, dove spiccano i nuovi sedili Sport in pelle (disponibili in tre colori), il volante sportivo con impugnatura specifica e riscaldato, gli inserti in alluminio su plancia, tunnel centrale e pannelli porta. La dotazione standard della vettura comprende il climatizzatore bizona, lʼinfotainment Alfa Connect con schermo da 6,5 pollici, sistemi di sicurezza attiva quali il Forward Collision Warning con frenata dʼemergenza automatica e riconoscimento pedone, lʼavviso di superamento corsia e il cruise control con limitatore di velocità. In vendita dal 29 settembre, lʼAlfa Romeo Giulia Veloce costa a partire dai 50.500 euro della motorizzazione diesel 210 CV.