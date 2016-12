15 maggio 2016 08:10 Alfa Romeo Giulia, il ritorno è di classe Prezzi da 35.500 euro per la berlina sportiva

La nuova Alfa Romeo Giulia è lʼauto più attesa dellʼanno. Perlomeno in Italia, anche se poi scorrendo le stime si scopre che in Germania se ne venderanno quante da noi, e negli Stati Uniti per la prima volta da anni sarà esportata una quota consistente della produzione. Ma la Giulia è un orgoglio tutto italiano: la presentazione al Quirinale al Presidente Mattarella, la visita di Renzi allo stabilimento di Cassino, la consegna delle versioni Quadrifoglio (510 CV!) allʼArma dei Carabinieri.

Tgcom24 ha provato la nuova Giulia col motore 2.2 Multijet turbodiesel da 150 CV, ma in gamma cʼè anche il 180 CV. Il cambio è manuale a 6 marce, ma lʼautomatico a 8 rapporti è disponibile a 2.500 euro in più. Alfa Romeo punta per il momento tutto sul diesel, perché le motorizzazioni 4 cilindri turbo benzina arriveranno in seguito (potenze da 210 e 280 CV), come anche le versioni a trazione integrale. In montagna e nelle campagne torinesi rivela un handling pazzesco e tanta qualità dinamica, e un grazie lo si deve alla nuovissima sospensione anteriore a quadrilatero tutta in alluminio. Con i posti posteriori soddisfacenti e lʼottimo bagagliaio, Alfa Giulia si dimostra la sintesi perfetta tra sportività e funzionalità, quelle utili tutti i giorni.

Sullʼasfalto liscio e scorrevole della pista di Balocco abbiamo poi provato la Quadrifoglio. E qui il salto di qualità dinamica è mostruoso. Alfa Giulia Quadrifoglio è una bomba! Potente, velocissima, ma appiccicata a terra e quindi stabilissima. Non sbanda mai, è sempre perfetta, ed è stato divertentissimo correre veloci, frenare di brutto, tirare il motore al massimo. Il rombo del motore è godurioso! Un ritorno davvero alla grande di Alfa Romeo nel segmento che lʼha resa famosa. Il difetto? “Si guida malissimo in città”, parola di Marchionne, che scherzava coi giornalisti sul potenziale della berlina, poco esprimibile nelle città italiane.