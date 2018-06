A Torino il meglio del “made in Piemonte”

Trenta vetture tra prototipi e modelli di serie saranno in bella mostra nel Parco e i visitatori potranno ammirarli e toccarli. Ci sono la De Lorean DMC 12, immortalata nella trilogia cinematografica di “Ritorno al futuro”, e la leggendaria Volkswagen Golf GTI degli anni 70; la Fiat Panda in versione “safari” nel concept 4x4 Strip e la splendida Duerta, che in dialetto piemontese significa “aperta” ed è la versione targa del progetto Zerouno, una supersportiva con carrozzeria in fibra di carbonio e motore da 610 CV, che la Italdesign produrrà in soli 5 esemplari, come già la Zerouno Coupé. Ma lʼazienda fa conoscere al pubblico anche il progetto di mobilità futuribile “Pop.Up Next”, in cui gli spostamenti modulari via terra e cielo si fonderanno, e che ha come partner Airbus e Audi.