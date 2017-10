Italdesign Zerouno, nuova supercar made in Italy

La famiglia italiana di supercar cresce e continua a stupire. Lo fa con la Zerouno dellʼazienda piemontese Italdesign , il cui primo esemplare ‒ con telaio numero #0001, telaio in fibra di carbonio e alluminio ‒ è stato consegnato allʼimprenditore belga Steven Lismont. Non saranno molti ad averla, perché della Zerouno ne saranno prodotti soltanto 5 modelli .

Nata da una costola della Italdesign Giugiaro, e dalla creatività del designer torinese, la nuova sezione Italdesign Automobili Speciali aveva svelato la Zerouno al Salone di Ginevra di questʼanno e al Salone del Parco Valentino di Torino lo scorso giugno. Forte del suo poderoso motore V10 aspirato da 5,2 litri di cilindrata, la Zerouno sviluppa la frenetica potenza di 610 CV e può raggiungere i 330 km/h di velocità massima, per unʼaccelerazione da 0 a 100 orari che si compie in appena 3,2 secondi. È un vero bolide, con carrozzeria ultraleggera e lo stile proprio delle sportive stradali italiane, quelle che per decenni Giorgetto Giugiaro ha disegnato e affidato ai marchi storici del Belpaese.