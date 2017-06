7 giugno 2017 10:00 Torino apre il Parco Valentino al mondo dellʼauto Nuova Ford Fiesta il modello più interessante

Apre oggi a Torino il Salone auto internazionale del Parco Valentino. Una manifestazione speciale, perché a ingresso gratuito in una location di grande fascino e con orario continuato fino alle 24, al quale hanno aderito 56 costruttori automobilistici. Un evento che richiamerà tantissime persone e per la città lʼoccasione di mettersi alle spalle la brutta vicenda della finale di Champions in Piazza San Carlo.

Con il Salone del Parco Valentino, alla terza edizione, Torino si riappropria del suo ruolo di capitale italiana dellʼauto, e non sorprende come molte aziende abbiano scelto questa rassegna per presentare in anteprima le loro ultime novità. Il caso lampante è Ford, che espone per la prima volta in Italia la nuova Fiesta, la sua auto più venduta e ora col bagaglio hi-tech più elevato del segmento B. Il sistema di frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni è un lusso per la categoria, come anche il parcheggio assistito che esegue le manovre in parallelo. Il merito di un livello di sicurezza al top si deve alle due telecamere, tre radar e 12 sensori a ultrasuoni, che monitorano a 360 gradi l’area intorno all’auto e la strada davanti fino a 130 metri.

La nuova Ford Fiesta sarà disponibile tra poche settimane in Italia in due versioni: Plus e Titanium. Ma tra la fine dellʼanno e lʼinizio del 2018 arriveranno molte altre versioni: l’elegante Vignale, la crossover Active, le sportive ST-Line e ST. La risposta più netta allʼoffensiva Ford la dà il gruppo FCA, padrone di casa al Parco del Valentino, che farà conoscere agli 800 mila visitatori (stima degli organizzatori) la nuova Fiat 500L in versione Cross e la serie speciale della 500 dedicata al 60° anniversario, che cade il prossimo 4 luglio. Spazio anche alla Lancia Ypsilon Unyca, new entry nella gamma della fashion city car, e al nuovo di zecca Suv Compass del brand Jeep.

