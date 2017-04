Velar, il quarto fratello della famiglia Range Rover

Range Rover cala il poker . La gamma di fuoristrada più esclusiva e qualificata al mondo avrà il suo quarto modello . Si chiama Velar ed è una sintesi di lusso e dinamicità. Si posiziona tra Evoque e Range Rover Sport e confermerà la gamma Range Rover come il prodotto di lusso britannico più esportato nel mondo per valore commerciale.

Bellissimo e con linee molto dinamiche, Range Rover Velar è un Suv premium di dimensioni importanti, ma nonostante la mole è leggero per quella struttura in alluminio dominante. Gli equipaggiamenti tecnologici evoluti coinvolgono sia la parte meccanica che quella estetica: Velar ha infatti le sospensioni pneumatiche e la trazione integrale con differenziale posteriore bloccabile . Ma tra le dotazioni hi-tech si contano anche i fari Matrix-Laser a LED super sottili e le maniglie a filo estraibili , che fuoriescono dalla portiera quando servono. Negli interni spicca il raffinato sistema dʼinfotainment con due touchscreen da 10 pollici ad alta definizione.

Il look dinamico nasce dal coefficiente di 0,32 che fa di Velar la Land Rover più aerodinamica mai prodotta. “Velar è la Range Rover Avant Garde ‒ afferma il responsabile dello stile Gerry McGovern ‒ perché arricchisce il marchio infondendo una nuova dimensione di glamour, modernità ed eleganza”. Le misure sono generose: passo di 2,87 metri e grande bagagliaio da 673 litri, mentre la capacità di traino arriva a 2.500 chili. La gamma motori comprende 6 proposte, dal 2.0 turbodiesel Ingenium 180 CV al potente V6 3.0 turbo benzina che di cavalli ne sfodera 380. Tutti con cambio automatico ZF a 8 rapporti. Nuova Range Rover Velar arriverà in estate in 4 allestimenti, ma la più prestigiosa è la versione di lancio First Edition. I prezzi partono da 58.800 euro.