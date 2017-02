26 febbraio 2017 09:30 Stelvio, portabandiera dellʼauto italiana Nelle concessionarie la splendida First Edition

Arriva questo fine settimana nelle concessionarie Alfa Romeo il primo Suv del Biscione: Stelvio. Tgcom24 ha avuto lʼoccasione di provarlo nei giorni scorsi proprio da Saint Moritz a Livigno, attraversando il celebre passo alpino, totalmente innevato ma con strade liberate quel tanto che bastava per lasciarlo scorrazzare libero e sicuro tra i tornantini mozzafiato che portano alla cima. Un bellʼimpatto anche dʼimmagine il nostro Stelvio rosso fuoco nel candore bianco dello Stelvio.

La prova lʼabbiamo fatta con tuttʼe due le motorizzazioni che arrivano a listino questo fine settimana: la 2.0 Turbo benzina da 280 CV, un motore di ultima generazione che esalta lʼanima sportiva del Suv e regala scatti incredibili e sensazioni uniche; e la 2.2 turbodiesel 210 CV, più compassata ma non meno brillante. Tanta la qualità, che si percepisce a prima vista e poi toccando con mano rifiniture e dettagli, ma soprattutto il mix riuscito di design sportivo e grande funzionalità. Alfa Romeo Stelvio è unʼauto solida, efficiente, dinamica, funzionale, con un handling pazzesco anche sulla neve. Fantastica! La prova è stata divertentissima, il Suv mira a essere portabandiera del “made in Italy” dʼeccellenza in tutti i mercati del mondo.

Il guidatore non deve spaventarsi neanche un attimo per lʼabbondante cavalleria, perché il cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale Q4 assicurano comfort e sicurezza anche nelle condizioni difficili che abbiamo trovato. Il merito è della perfetta distribuzione dei pesi del Suv, compatto più di quanto dicano le apparenze (è lungo 4,68 metri), e con la trazione integrale Alfa Romeo che garantisce la massima tenuta di strada. In condizioni normali di aderenza, Stelvio con sistema Q4 si comporta come un veicolo a trazione posteriore, ma quando il retrotreno perde aderenza ecco che interviene il sistema 4x4 a trasferire fino al 50% della coppia motrice allʼassale anteriore. Ciò si traduce in un miglior controllo della vettura e in una grande stabilità direzionale in curva. Non solo, ma a richiesta è pure disponibile il differenziale posteriore autobloccante meccanico, che consente di trasferire maggior coppia alla ruota con più aderenza.

Altro vanto del Suv Alfa Romeo sta nella leggerezza. A Cassino, dovʼè prodotto, si è fatto ampio uso di materiali ultraleggeri e gli stessi potenti motori sono realizzati in alluminio. La leggerezza è sinonimo di prestazioni ed efficienza, cioè ottime qualità dinamiche e consumi ed emissioni contenuti. Ma la prova andrebbe fatta in città e in condizioni di velocità medie elevate (autostrade) che, al momento, non abbiamo potuto sostenere. Quel che è certo è il ricco equipaggiamento di Stelvio, dotato del sistema di Frenata Integrata che garantisce un arresto pronto e preciso, la frenata dʼemergenza automatica (se il guidatore si distrae), lʼAvviso di collisione anteriore con protezione dei pedoni, e i vari sensori che allertano se il veicolo sta cambiando corsia o se dallʼangolo cieco arriva un altro veicolo. Di serie anche lʼActive Cruise Control.

Questo weekend gi automobilisti italiani troveranno negli showroom Alfa Romeo la Stelvio First Edition, una versione full optional equipaggiata con cerchi in lega da 20 pollici, pinze freno colorate, fari bixeno e, allʼinterno, il volante sportivo tagliato con pulsante Start integrato e palette del cambio in alluminio, i sedili rivestiti in pelle Pieno Fiore nera con regolazioni elettriche e riscaldabili, sistema di navigazione 3D con display ad alta risoluzione da 8,8 pollici. Lʼabitacolo svela linee pulite ed essenziali ed è forgiato attorno al guidatore. Il climatizzatore è bizona e il sistema di infotainment Alfa Connect conta su display da 6,5 o da 8,8 pollici ad alta risoluzione.