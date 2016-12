A Ponza il primo taxi van elettrico di Nissan

Lʼestate a Ponza con il primo Taxi Van interamente elettrico di Nissan . Il modo migliore per rispettare un posto incantevole come lʼisola del litorale pontino e avere a cuore la salubrità dellʼaria e la silenziosità dei luoghi. Lʼamministratore delegato di Nissan Italia Bruno Mattucci ha infatti consegnato al sindaco di Ponza Piero Vigorelli il primo Taxi Van al 100% elettrico: Nissan eNV200 Evalia .

Un monovolume versatile, spazioso, che peraltro da settembre verrà lanciato sul mercato anche in versione a 7 posti, proprio come lʼEvalia a motore termico. Con una ricarica completa delle batterie, il Taxi Van Nissan è in grado di percorrere oltre 160 km, una copertura di tutto rispetto per la destinazione dʼuso giornaliera nellʼisola pontina. Il modo migliore per pensare a unʼisola sempre più verde, nel periodo di massima affluenza dei turisti. Ponza è la prima isola in Italia a utilizzare il Taxi Van Nissan eNV200 Evalia, che nei tre mesi estivi, considerando una percorrenza di circa 15.000 km, eviterà l'immissione nell'ambiente di circa 2.500 kg di CO2, 1.500 grammi di polveri sottili (PM10) e ridurrà di circa 50 decibel l'inquinamento acustico.